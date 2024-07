Aisha Moura - Maria MagalhÃes/ Divulgação

Publicado 27/07/2024 06:00

Rio - De poucos dias de gravação para uma rotina intensa de filmagens, com cenas importantes e até um núcleo próprio. Foi dessa forma que Aisha Moura, de 24 anos, percebeu que sua personagem em "Família é Tudo", a skatista Nicole, havia conquistado o público. Em entrevista ao DIA, a atriz revelação da novela das sete da TV Globo, formada em Relações Internacionais, celebra o destaque no folhetim e oferece um panorama de sua carreira, que transita entre a arte e o engajamento em causas sociais.

Filha de pai alemão e mãe brasileira, Aisha nasceu em Hamburgo, na Alemanha, mas mudou-se para o Rio com apenas três anos, onde vive desde então. "Eu sou bem carioca, mas sempre mantive minha conexão com a Alemanha. Vou para lá todo ano, pois meu pai voltou para lá quando eu tinha dez anos", conta.



Início no teatro



Segundo a atriz, o universo artístico sempre esteve presente na sua vida, muito por influência dos pais. Sua mãe é dançarina, diretora e preparadora de elenco, enquanto o pai trabalha como curador de festivais de dança. "Cresci nesse meio artístico. Viajava muito com minha mãe quando ela fazia espetáculos, e a coxia sempre foi meu lugar de conforto", lembra.



A paixão pelo teatro foi descoberta aos 13 anos, quando entrou para um curso no Teatro Tablado, no Rio. "Foi lá que entendi a atuação como profissão e assim comecei a pensar nisso para o futuro. Eu amava, era o melhor momento da minha semana. Fiz amigos para a vida inteira", diz Aisha. Um deles é Henrique Barreira, com quem trabalhou em "Vai na Fé" (2023) e, atualmente, em "Família é Tudo", no qual o ator interpreta o personagem Murilo.



Trabalho com causas sociais



Mesmo encantada com os palcos, Aisha, que fala português, inglês, alemão, espanhol e arranha no francês, optou por seguir um caminho diferente quando finalizou o ensino médio, em 2018. Muito antes de ser vista nas telinhas, ela cursou Relações Internacionais na PUC-Rio.



"Sempre me interessei por essa área e pensei que poderia estudá-la enquanto mantinha a atuação viva na minha vida", explica. Antes de iniciar a faculdade, ela passou meses no Zimbábue, na África, o que reforçou seu interesse por questões globais e humanitárias. "Eu amo esse trabalho, amo trabalhar com pessoas e sentir que estou fazendo alguma coisa com impacto positivo no mundo e na sociedade".



Carreira na televisão



A intérprete de Nicole comenta que a atuação voltou para sua vida de forma inesperada. Após assistir uma peça de teatro, ela foi abordada por um produtor de elenco da Globo que a convidou para fazer um cadastro na emissora. "Achei que fosse um golpe, mas minha mãe o conhecia e me incentivou a ir. Duas semanas depois, me chamaram para um teste", detalha.



E assim ela começou. Fez uma participação na novela "Vai na Fé" e da série "Todo Dia a Mesma Noite", da Netflix, e já gravou também as séries "Dias Perfeitos" e "Espécie Invasora", ambas da Globoplay. Depois, veio o convite para viver a skatista profissional em "Família é Tudo". "Tem sido maravilhoso. No início, era um personagem pequeno, mas o público a acolheu muito bem e a sua trama cresceu. Ela se comunica muito com o povo e isso é muito gratificante para mim".



'Família é Tudo'



Na história escrita por Daniel Ortiz, Nicole entra para mexer com o coração de Plutão Mancini (Isacque Lopes), que se apaixona pela skatista, mas esconde sua situação financeira, fingindo ser um garoto humilde. A descoberta acontece em uma das primeiras cenas em que a atriz ganhou destaque nas telas.



"Foi uma virada de chave para mim, a primeira cena em que eu contracenei com a Arlete [Salles]", descreve ela, animada por contracenar com veteranos da televisão. "É uma honra e um aprendizado constante. Eu uso esses momentos para aprender mesmo. E o elenco é muito legal, somos todos amigos e parceiros", complementa.



Para interpretar a personagem, a atriz precisou aprender a andar de skate, mas garante que não teve medo. "Tivemos várias aulas com um professor. Temos dublês para as manobras mais complexas, mas eu mesma faço algumas cenas mais simples. Adoro aprender coisas novas para os personagens, é um dos aspectos que mais gosto na profissão", frisa, acrescentando que vai acompanhar o esporte nas Olimpíadas e torcer por Rayssa Leal.



Planos para o futuro



Questionada sobre os próximos passos na vida profissional, Aisha declara que quer, "mais do que nunca", seguir na carreira de atriz. "Agora que a novela está entrando na reta final, estou começando a me agitar para pegar outros trabalhos", adianta a artista, que diz estar aberta a desafios. "Adoraria ter que aprender novas habilidades ou fazer mudanças drásticas no visual para um personagem. Por exemplo, eu nunca pensei em cortar o cabelo, mas se me pedirem, eu corto na hora".



Os sonhos, segundo Aisha, são muitos, que vão além do trabalho. "Uma vontade que tenho muito clara na minha cabeça, e que ainda vou realizar, é fazer uma viagem pelo continente africano. Um mochilão sozinha, durante meses, por vários países. Esse é o meu sonho de vida agora, além do trabalho, claro", conclui.