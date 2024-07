Marjorie Estiano e Emílio Dantas vão protagonizar a série ’Praia dos Ossos’ - Divulgação

Publicado 26/07/2024 16:15

Rio - A HBO divulgou, nesta sexta-feira (26), o elenco da minissérie "Praia dos Ossos", baseada no podcast de mesmo nome produzido pela Rádio Novelo. A produção, ainda sem nome definido, vai falar sobre a socialite Ângela Diniz, assassinada pelo companheiro, Doca Street, na Praia dos Ossos, em Búzios, na Região dos Lagos. Marjorie Estiano viverá a protagonista na série.

A trama também será estrelada por Emílio Dantas, que viverá Doca Street; Antonio Fagundes como advogado e ex-Ministro do STF, Evandro Lins e Silva; Renata Gaspar como Gilda Rabelo; Thiago Lacerda como o colunista social jornalista Ibrahim Sued; Thelmo Fernandes como Milton Villas Boas, o primeiro marido de Ângela; Joaquim Lopes no papel de Tuca Mendes; e Emílio de Mello como o advogado Evaristo de Moraes.O elenco ainda conta com Pedro Nercessian, Deco Almeida, Stepan Nercessian, Tóia Ferraz, Daniela Galli, Carol Ferman, Yara de Novaes, Priscila Steinman, Tatsu Carvalho, Maria Volpi, Charles Fricks, Gustavo Wabner e Ester Jablonski.