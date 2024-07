Paola Carosella apresenta o Alma de Cozinheira - Kelly Fuzaro / GNT

Publicado 25/07/2024 12:02

Rio - Paola Carosella, de 51 anos, iniciou as gravações da terceira temporada do programa "Alma de Cozinheira", no GNT, em São Paulo, nesta semana. Com direção de Mariana Koehler, a atração tem previsão de estreia para setembro deste ano.

A cada episódio, a apresentadora e chef de cozinha receberá convidados para um bate-papo inspirador enquanto prepara um menu saboroso para três. Dira Paes, Enrique Dias, Gaby Amarantos, Gil do Vigor, Letícia Colin, Majur, Kenya Sade estão entre os artistas confirmados do programa.