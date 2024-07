Giovanna Ewbank se emociona ao refletir sobre racismo: ’Muito doloroso’ - Reprodução de vídeo

Publicado 23/07/2024 08:05 | Atualizado 23/07/2024 08:09

Rio - Giovanna Ewbank, de 37 anos, se emocionou ao refletir sobre o racismo, na noite desta segunda-feira (22), durante sua participação na estreia do programa "Sábia Ignorância", do GNT. A apresentadora, que é mãe de Títi, 11, Bless, 9, e Zyan, 4, relembrou a chegada da primogênita e o quanto isso mudou a sua maneira de enxergar o preconceito racial.



"Além do 'maternar' [maternidade] e do amor, tem o fato dela [Títi] ser uma menina preta. Então, eu conhecia o racismo, mas era uma mulher branca que achava que sabia o que era até me aprofundar e entender de fato. Essa era uma ignorância que eu tinha sobre o racismo e eu me culpo muito, de não ter me aprofundado antes da chegada da minha filha. Para mim é dolorido pensar que a minha filha teve que chegar para eu ter que me interessar e querer me aprofundar sobre o assunto. É uma ignorância que não é sábia", iniciou Giovanna.