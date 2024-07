Nathalia Florentino como Ester, em A Rainha da Pérsia - fotos: Reprodução / Instagram

Publicado 23/07/2024 06:00

Rio - Nathalia Florentino está vivendo sua primeira protagonista na teledramaturgia com a personagem Ester, de "A Rainha da Pérsia", série da Record TV que vem batendo recorde de audiência. Em entrevista ao DIA, a atriz de 33 anos entregou detalhes sobre sua preparação para o papel, contou sobre os desafios desse trabalho e falou das suas semelhanças com a personagem.

fotogaleria

Nathalia formou-se em um curso profissionalizante de teatro, em 2009, e já atuou nos palcos e no cinema, como no curta "Aline" e na peça "Nossa Vida em Família", além de contabilizar alguns trabalhos publicitários em propagandas para a televisão. Para a artista, o sentimento de fazer sua primeira protagonista na televisão é de dever cumprido. Nathalia formou-se em um curso profissionalizante de teatro, em 2009, e já atuou nos palcos e no cinema, como no curta "Aline" e na peça "Nossa Vida em Família", além de contabilizar alguns trabalhos publicitários em propagandas para a televisão. Para a artista, o sentimento de fazer sua primeira protagonista na televisão é de dever cumprido.

"Muita alegria, muita gratidão por ter vivido momentos inesquecíveis ao lado de uma equipe incrível e companheiros de cena maravilhosos. Nós criamos laços muito profundos dentro desse projeto, e eu vou levar tudo isso no meu coração para o resto minha vida".



"Foi o mergulho mais profundo que eu já dei profissionalmente falando. Houve muitos desafios, mas me abraçaram e acolheram, foi muito gostoso trilhar esse caminho com eles", falou.



Questionada sobre qual foi o maior desafio de interpretar Ester, ela conta: "Com certeza foi interpretar uma personagem que carrega uma história que muita gente conhece e leva no coração com muito carinho. Então, nós temos que olhar para isso sempre com muito respeito, muito estudo, muita dedicação e a partir daí deixar fluir, sentir e seguir o nosso coração dentro disso".

Dedicação



O processo de preparação para a novela durou meses e exigiu trabalhos de mesa, corpo, workshops relacionados a habilidades dos personagens, aulas de canto e dança. Tudo voltado aos estudos e leituras referentes ao projeto. "A conexão que criamos com os personagens e as ligações que eles têm dentro da história, a conexão da alma e do olhar. Essa foi a parte mais bonita", comenta.



A personalidade da personagem foi construída com muito carinho e dedicação de Nathalia. "O mais importante foi o coração. Foi sentir e entender quando a Ester foi surgindo e chegando delicadamente para me encontrar. É uma sensação muito gostosa quando você encontra o personagem, quando você se sente preenchido por ele. Então, eu fiquei muito feliz quando eu a encontrei", disse.



"É um aprendizado diário. A gente se preenche e se completa a cada dia de gravação", acrescentou ela, que descreveu Ester como "luz", pois desperta e ilumina o que há de melhor nos outros.



Sobre as semelhanças e diferenças com a personagem, Nathalia afirma: "Eu sou uma pessoa muito verdadeira e eu admiro muito essa qualidade na Ester. Ela carrega a verdade no coração por onde for, e eu acho isso muito admirável. Sobre as diferenças, eu posso dizer que ela me ensinou muito a respeito da calma e em como lidar com as dificuldades da vida com o respiro maior".

Feedback do público



A atriz deseja que os telespectadores consigam captar a mensagem de Ester. "Uma mensagem de muita fé, crença e de entender que, independentemente de qualquer coisa, nós estamos no nosso caminho".



"Eu ando recebendo mensagens de muito carinho de pessoas que já conheciam a história de Ester e de outras pessoas que conheceram agora através da nossa série. Mensagens de muito amor, com pessoas já absorvendo os aprendizados que essa história traz. Estou bem feliz com o momento que a gente está vivendo agora", celebrou.



Nathalia adianta que os últimos capítulos serão de muita emoção. "Podemos esperar um pouco de tudo. O que eu gosto bastante dessa trama é que ela não para de surpreender. Então preparem-se eu acho que vocês realmente não esperam que está por vir".



As gravações da série já acabaram, e a atriz revela estar ansiosa para os futuros trabalhos. "Estou bem feliz com o momento que vivo agora e estou bem ansiosa pelo futuro. Existem algumas conversas, estou aberta a todos os tipos de possibilidades".

*Reportagem da estagiária Letícia Montrezor, sob supervisão de Nara Boechat