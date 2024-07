Duda Santos é confirmada como protagonista de Garota do Momento - Globo/Digão

Publicado 22/07/2024 14:45 | Atualizado 22/07/2024 17:45

Rio - Duda Santos foi confirmada como a protagonista da novela 'Garota do Momento', da TV Globo, próxima novela das seis, de Alessandra Poggi com direção geral de Jeferson De e direção artística de Natalia Grimberg.

"Foi muito bonito ter recebido esse convite, porque estou colhendo os frutos do meu trabalho. Poder fazer uma novela de época com tanto significado, que permite que as pessoas pretas sonhem, é muito legal. E eu sempre quis fazer um romance como esse, lindo e leve. Estou com uma expectativa bem alta, eu e minha mãe (risos)", celebra a artista, que se destacou em "Renascer" como Maria Santa. "Foi muito bonito ter recebido esse convite, porque estou colhendo os frutos do meu trabalho. Poder fazer uma novela de época com tanto significado, que permite que as pessoas pretas sonhem, é muito legal. E eu sempre quis fazer um romance como esse, lindo e leve. Estou com uma expectativa bem alta, eu e minha mãe (risos)", celebra a artista, que se destacou em "Renascer" como Maria Santa.

A trama gira em torno de Beatriz (Duda Santos), no final da década de 1950, jovem que se torna garota-propaganda de uma das maiores fábricas de sabonete do país, o que revoluciona a publicidade daqueles tempos. Criada pela avó paterna desde os quatro anos, em Petrópolis, ela decide embarcar para o Rio de Janeiro ao se deparar com uma foto de sua mãe, Clarice, em uma revista. A prova de que a mãe está viva impulsiona Beatriz a tentar reencontrar essa figura que acredita ter causado tanta tristeza por tê-la abandonado.



O que ela não sabe é que nada disso foi intencional. Quando Beatriz tinha dois anos, Clarice viajou para a capital na tentativa de participar de uma exposição em uma galeria de arte. Em função de um grave acidente, perdeu parte da memória. Como se lembrava apenas de que tinha uma filha, seu marido, o inescrupuloso empresário Juliano (Fábio Assunção), aproveitou-se da situação e entregou a Clarice outra menina para criar, afirmando ser a filha dela, por isso, batizada com o mesmo nome.



Após dezesseis anos, Beatriz terá que lidar com essas descobertas e outros desafios na Cidad­e Maravilhosa. No seu caminho, estarão pessoas como a mimada e autocentrada, Bia (Maisa) – a menina que foi criada em seu lugar – e seu pai, Juliano, justamente o dono da empresa de sabonetes que representa para Beatriz a perspectiva de uma vida nova. Para piorar, o rapaz por quem ela se apaixona, Beto (Pedro Novaes), é o mesmo por quem Bia está interessada.



A estreia da trama está prevista para 4 de novembro na faixa das 18h. O elenco conta com nomes como Maisa, Pedro Novaes, Lilia Cabral, Fábio Assunção, Leticia Colin, Maria Flor, Eduardo Sterblitch, Maria Eduarda de Carvalho, Klara Castanho, Paloma Duarte, Danton Mello