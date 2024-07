Cabocla volta às telinhas da Globo como substituta de Cheias de Charme - Divulgação/ Globo

Publicado 22/07/2024 18:17

Rio - A TV Globo anunciou, nesta segunda-feira (22), que a clássica novela "Cabocla" vai voltar às telinhas. Sucesso em 2004, a trama será reexibida na emissora em agosto no "Edição Especial", substituindo "Cheias de Charme".

A segunda versão da obra de Benedito Ruy Barbosa, escrita pelas filhas do autor, Edmara e Edilene Barbosa, gira em torno do amor da cabocla Zuca (Vanessa Giácomo) e do jovem advogado carioca Luís Jerônimo (Daniel de Oliveira), entremeada por disputas políticas.

"Cabocla" se passa no fictício município rural de Vila da Mata, em 1918. De um lado da história, a disputa por terras entre os coronéis Boanerges (Tony Ramos) e Justino (Mauro Mendonça) e, do outro, a paixão de Zuca, personagem que revelou a atriz Vanessa Giácomo na TV, pelo "almofadinha" Luís Jerônimo, primo de Boanerges.



Também estão no elenco nomes como Vera Holz, Sebastião Vasconcelos, Maria Flor, Umberto Magnani, Elena Toledo, Mareliz Rodrigues, Claudio Galvan, Rogério Falabella, Cosme dos Santos, Oscar Magrini, Aisha Jambo e Roberta Rodrigues, entre outros.