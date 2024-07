’Emily em Paris’, da Netflix, ganha trailer - Reprodução de vídeo

Publicado 22/07/2024 12:09

Rio - A Netflix divulgou, nesta segunda-feira (22), o trailer oficial da quarta temporada de "Emily em Paris". A primeira parte dos episódios serão disponibilizadas na plataforma de streaming no dia 15 de agosto. Já a segunda, estreia no dia 12 de setembro.

Nas imagens, Emily (Lili Collins) fala sobre sua solteirice após se sentir dividida entre dois homens Gabriel (Lucas Bravo), que terá um filho com a ex, e Alfie (Lucien Laviscount). "Sabe o que eu vi correndo? Homens gatos, para todos os lados. Acho que estava tão focada no Gabriel e no Alfie que eu esqueci como é estar solteira", diz a personagem à amiga.

Contudo, não vai ser nada fácil Emily esquecer os dois 'amores', já que eles são importantes demais. Ela, então, enfrentará alguns dilemas.

Os internautas repercutiram o trailer. "Emily, estava sentindo sua falta", disse uma usuária do X, antigo Twitter. "Estou ansiosa demais", comentou outra. Nos comentários da publicação, as pessoas também opinaram sobre com quem Emily deve ficar.