Eduardo Sterblitch durante o ’Papo de Segunda’ - Rprodução de vídeo

Eduardo Sterblitch durante o ’Papo de Segunda’Rprodução de vídeo

Publicado 23/07/2024 07:33

Rio - Eduardo Sterblitch surpreendeu ao fazer uma revelação íntima durante o programa "Papo de Segunda", do GNT, da última noite. O apresentador disse que o local mais esquisito que já transou foi no banheiro da casa de Luciano Huck, e explicou o motivo.

fotogaleria

"Foi na casa do Luciano Huck. A gente estava querendo transar e o banheiro era muito bom! E isso me desconcentrou um pouco, por isso foi mais esquisito. Porque podia ser mais rápido (o sexo), uma coisa mais selvagem, boa. Eu fiquei almejando as coisas do banheiro dele: uma descarga que nunca vi", afirmou.

"Não me concentrei direito, porque é um banheiro enorme, tem cinema, carro. Já foi no banheiro do Luciano Huck? Tem uma descarga que não vende no Brasil", explicou Sterblitch.

João Vicente, então, confidenciou que também já fez sexo no banheiro da casa de Huck. "Transei lá algumas vezes", rebateu. O artista ainda comentou que gosta de um local mais confortável para transar. "Vou falar uma coisa difícil das pessoas aceitarem: gosto de cama", pontuou.

Na sequência, Eduardo perguntou qual foi a cama mais estranha. "Acho que foi uma cama, uma vez, num hotel no interior de Minas Gerais, que eu precisava segurar com o pé a cortina porque tinha uma janela na frente com outras pessoas", relembrou João.