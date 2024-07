Juan é eliminado do Masterchef Brasil - Divulgação

Juan é eliminado do Masterchef BrasilDivulgação

Publicado 24/07/2024 18:29

Rio - Juan foi eliminado, nesta terça-feira (23), do "Masterchef Brasil", da Band. O cozinheiro levou a pior na prova de esfirras e foi o escolhido para deixar a disputa após, segundos os jurados do programa, ter pecado na massa e no recheio do alimento.

fotogaleria

"O coração está bem apertado, para falar a verdade. Acho que tinha muita coisa que eu gostaria de fazer e não foi possível", disse Juan lamentando o resultado da prova em conversa com o site da emissora. Além de nunca ter preparado a iguaria e não ter o costume de consumi-la, o desempenho ruim na prova anterior, utilizando café, também o abalou emocionalmente.

"Não entreguei nada do que eu tinha prometido", comentou Juan, que pretendia fazer uma receita utilizando técnicas da gastronomia molecular, mas acabou se atrapalhando nos processos e esqueceu do seu ingrediente obrigatório: o pistache. "Meu prato não tinha nada, servi qualquer coisa", admitiu.

Para ele, o excesso de ideias prejudicou sua permanência no jogo. "Minha própria criatividade me fez sair do programa. Eu aprendi que antes de tudo tenho que parar, pensar e fazer uma estratégia", afirmou.

Vinicius foi o grande vencedor da prova da esfirra, que também contou com a presença das influenciadoras Boo Unzueta e Tatá Estaniecki.