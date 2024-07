Kiko Mascarenhas - Reprodução / Instagram

Publicado 24/07/2024 18:31 | Atualizado 24/07/2024 18:33

Rio - Kiko Mascarenhas é o convidado do programa "Persona", da TV Cultura, que vai ao ar às 22h, neste domingo (28). Durante a entrevista, o ator deu detalhes sobre a trajetória artística de mais de 40 anos entre palcos e telas.

O ator deu detalhes sobre o primeiro monólogo de sua carreira, "Todas as coisas maravilhosas", que está em cartaz em São Paulo. "É um espetáculo que mais do que falar sobre a depressão, o suicídio, é um espetáculo que fala sobre esperança, sobre não desistir".Kiko explica como começou sua relação com a arte e como aprendeu com os filmes, já que sua mãe foi dona de locadora. "Eu descobri muita coisa sobre o cinema, muitos atores, muitos diretores, roteiristas, que eu jamais teria acesso naquela época"."Eu não sabia exatamente que ser ator era uma profissão, eu achava que você nascia ator", fala sobre o primeiro contato com o teatro num teste para a peça "Os Meninos da Rua Paulo", em 1983."Eu estranhei muito o ambiente da TV, o fazer, o ser ator na TV era muito diferente. As relações eram diferentes, na televisão você tem que estar muito pronto e eu não me sentia muito pronto. Eu achei que fosse preparado de alguma forma pro que ia acontecer, mas não, você é atirado aos leões e faça aí",disse.A atração ainda conta com depoimentos de Lázaro Ramos, Marcelo Sabak, Kelzy Ecard, Jeniffer Nascimento e Fernando Philbert.