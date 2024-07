Zezé Motta comanda quarta temporada do Especial Mulher Negra - Divulgação

Publicado 24/07/2024 22:30

Rio - Zezé Motta comanda a quarta temporada do "Especial Mulher Negra", do E! Entertainament, que estreia nesta quinta-feira (25), e celebra o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, além de homenageia a líder quilombola Tereza de Banguela. O programa vai contar com Aline Wirley, Preta Gil e Sheron Menezzes como convidadas.

Mesclando música, bate-papo e depoimentos, a atração chega com pautas sobre maternidade, saúde, autoestima e os sonhos da mulher negra. Um bate-papo que abre os caminhos para novas gerações, que estão ao lado daquelas que continuam o legado.

"O Especial Mulher Negra é o sinal de uma geração que resistiu, lutou e que venceu. É representatividade para uma série de mulheres e homens que vão assistir à gente e entender como vale a pena lutar, se arriscar, se expor. A Zezé é um símbolo disso, e todas nós também. É um especial de representatividade e inspiração para muita gente", contou Preta, participante do programa.

Sheron Menezzes e Aline Wirley formam a dupla de apresentadoras do especial. Colocar quatro mulheres de histórias diferentes para conversar, celebrar e dividir as suas conquistas foi muito lindo, cada uma da sua maneira. Zezé é um exemplo pra mim, uma grande inspiração, e o meu objetivo nessa jornada é realmente inspirar outras meninas e outras mulheres, como ela me inspirou", declarou Sheron.

"A Zezé é referência, lembra todas as mulheres da minha família, e quando eu olho para ela, me traz felicidade. Participar deste especial é uma honra para mim que bebo dessa fonte, porque trabalho com arte e sei o quanto é difícil ser artista e ser mulher negra neste país. Estar aqui hoje é um presente. Esse especial tem como essência trazer a verdade, a alegria e a arte com a Zezé. Tem espaço pra gente falar de temas importantes e relevantes, ao mesmo tempo que tem essa sensibilidade em trazer toda a beleza, o movimento e a delicadeza que é a mulher negra em essência", pontuou Aline.

O programa conta ainda com grandes depoimentos de convidadas, como a jogadora de vôlei e medalhista olímpica Fernanda Garay, a cantora e apresentadora Gaby Amarantos, a atriz Erika Januza e a cantora Liniker. A gravação aconteceu no Copacabana Palace – Belmond, ícone arquitetônico da cidade do Rio de Janeiro, que não só oferece um cenário deslumbrante, mas também carrega uma carga histórica e cultural incomparável.