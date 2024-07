Ana Maria Braga durante o Mais Você - Reprodução de vídeo

Ana Maria Braga durante o Mais VocêReprodução de vídeo

Publicado 26/07/2024 12:15

Rio - Ana Maria Braga, de 75 anos, não vai apresentar o "Mais Você", da TV Globo, durante os Jogos Olímpicos de Paris. Na atração desta sexta-feira (26), a loira disse que vai tirar uns dias de férias e será substituída por Talitha Morete e Fabrício Battaglini. Ela ainda explicou que o matinal será exibido menos vezes durante a semana devido a transmissão das competições.

fotogaleria

"Vou aproveitar esse período de olimpíadas para fazer uma parada de alguns dias, eu e o Louro (José), mas o 'Mais Você' vai estar no ar. E ele não vai estar no ar em todas as transmissões, porque durante as transmissões esportivas, a gente vai estar em um horário que vai ter jogos, então, vão ter menos programas, né? A gente volta ao vivo, eu e o Louro, dia 12 de agosto, é o dia seguinte do fim dos Jogos de Paris", informou.

"E nesse período, vão apresentar o 'Mais Você' os meus queridos Fabrício Battaglini e Talitha Morete, a quem eu agradeço muito, porque graças a eles, eu consigo tirar umas folguinhas de vez em quando", completou. Ela ainda fez um pedido aos telespectadores. "Você, de casa, participe ativamente, escolhendo entre duas receitas qual você gostaria de ver no programa, nos dias que tiver o programa. Você entra no site, pode entrar agora e votar".