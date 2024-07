Documentário sobre vida e obra de Jô Soares chega ao Globoplay neste domingo (28) - Divulgação / TV Globo

Publicado 26/07/2024 17:24

Rio - Um dos maiores comunicadores do Brasil, Jô Soares terá a vida e obra contada em uma série documental de quatro episódios, disponibilizados de uma só vez, no Globoplay, neste domingo (28). "Um Beijo do Gordo" conta com depoimentos de grandes artistas e entrevista inédita de Flávia Pedras Soares, ex-mulher do apresentador, que morreu em agosto de 2022.

"Foram 60 anos de vida profissional, 28 anos de entrevistas, 14.426 conversas, cerca de 1.300 dias de programas de humor, 300 personagens e nove livros". É desta forma que a atriz Fernanda Montenegro abre o documentário que homenageia José Eugênio Soares, o eterno e querido Jô Soares.

A poucos dias de completar dois anos de sua morte, o inesquecível bordão "Um Beijo do Gordo" intitula a série documental dirigida por Antonia Prado e Renato Terra. Produção também desembarca no GNT aos domingos, a partir do dia 04 de agosto, às 22h.

"Relembramos os mais de 60 anos de carreira, por meio de depoimentos de pessoas que criaram os programas com ele, parceiros de vida e trabalho, as peças de teatro e muito material de arquivo de toda sua trajetória. Dos seus grandes personagens na TV, como Vovó Nana e Capitão Gay, ao reconhecido apresentador do maior talk show do Brasil. O público pode esperar um documentário com a alma do Jô Soares", explica a diretora Antônia Prado.

"Buscamos retratar a genialidade do artista que deixou seu legado na história pelo humor na televisão e nos palcos, pelo senso crítico e pela maneira inteligente e generosa de entrevistar", finaliza.

No primeiro episódio, a série apresenta a formação do humorista Jô Soares com seus inesquecíveis personagens e bordões que marcaram a história da TV, do cinema e do teatro. O documentário também mostra sua busca pelo sonho de um talk show, motivo que o levou a interromper o sucesso de "Viva o Gordo", em 1987.

Já no segundo, o público poderá conferir os bastidores e segredos do “Jô Soares Onze e Meia”, um programa histórico que estreou em 1988, inaugurou um novo formato na TV brasileira e se manteve no topo por mais de uma década no SBT, com as entrevistas antológicas, os momentos marcantes e as interações hilárias com Derico, Tomati e Bira, alguns dos integrantes de sua banda, além do assistente de palco Alex.

Famosos como Tatá Werneck, Fábio Porchat, Welder Rodrigues, Marcelo Adnet, Heloisa Périssé e Angélica participam do terceiro episódio ajudando a contar a história do artista e sua influência sob diferentes pontos de vista.

Um dos destaques do projeto está no quarto e último episódio: uma entrevista inédita com Flavia Pedras Soares, ex-mulher do apresentador. O documentário faz uma visita à casa do artista e mostra um ambiente privado e íntimo, que revela um lado ainda mais discreto e gentil de Jô.

“Nesta produção, revelamos o Jô que só os íntimos conheciam. Temos materiais sendo exibidos pela primeira vez, graças à generosidade da Flávia, com quem Jô foi casado por 15 anos, e pessoas que trabalharam em sua casa, com depoimentos inéditos”, completa Renato Terra, diretor e roteirista.

A série também conta com a participação de personalidades que marcaram a vida do artista ou que tiveram suas vidas impactadas por ele. Entre eles, Claudia Raia, Dráuzio Varella, Bruno Mazzeo, Renato Aragão e Adriane Galisteu.