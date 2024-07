Otaviano Costa fala sobre cirurgia no coração em entrevista ao Fantástico - Reprodução de vídeo

Otaviano Costa fala sobre cirurgia no coração em entrevista ao FantásticoReprodução de vídeo

Publicado 29/07/2024 07:50 | Atualizado 29/07/2024 07:59

Rio - Otaviano Costa concedeu uma entrevista ao "Fantástico", da TV Globo, exibida neste domingo, após passar por uma cirurgia no coração para tratar um aneurisma da aorta ascendente torácica , no mês passado. Emocionado, o apresentador, que estava acompanhado da mulher Flávia Alessandra, recordou o diagnóstico da doença, mostrou a cicatriz do procedimento e contou como foi retornar para casa depois de receber alta hospitalar, na última sexta-feira.

"A primeira coisa que fiz foi... as meninas que trabalham aqui em casa colocaram uns balõezinhos lindos...Aí eu fui perto do meu piano ali e voltei... foi muito emocionante. E abracei as meninas todas, foi aquela farra. Misto de emoção, reencontro, do sonho ou pesadelo que acabou", disse Otaviano. "Acompanhei ele esses dias todos , então, vi cada pedacinho de evolução, cada dia... e vai ser muita coisa junto porque a gente acabou de chegar em casa", completou Flávia.

Otaviano contou que procurou um médico depois de sentir dores durante uma viagem. "Fiz uma viagem para Buenos Aires com a família para curtir Corpus Christi e uma dorzinha pequena começou a surgir aqui na minha costela. Voltei para o Rio", comentou o apresentador, que já sabia que tinha uma má-formação na válvula aórtica. Ele nasceu só com duas válvulas, ao invés de três.

"Em 2007, eu detectei algo que havia nascido comigo. A gente foi detectando qual a evolução dessa aorta. Dois anos, um ano e meio, fazia e estava tudo muito calmo. Só que aí dois anos eu passei deixando, eu passei me negligenciando, passei dois anos sem fazer o meu check up", lembrou Otaviano.

Um dia antes do aniversário da mulher, o apresentador teve seu diagnóstico revelado: aneurisma da aorta ascendente torácica. "Como é que eu conto para a Flávia? Sendo que amanhã, dia 7 de junho, é um aniversário de 50 anos dessa mulher? nossa família inteira aqui, para celebrar a vida dela? Eu falei: não vou contar. Não posso contar", recordou Otaviano. "Não, não ia ter festa", frisou Flavia. Após a comemoração, Otaviano contou tudo para a atriz. "Eu virei para ela e falei assim, lembra daquele exame? Aí resolvemos olhar para o futuro", declarou ele.

No dia 10 de julho, Otaviano passou por cirurgia. A primeira pessoa que ele viu quando chegou ao quarto foi a mulher. "É um cenário assustador, quando volta. Não é uma cirurgia simples. Foram 8 horas, eram 2 drenos com sangue saindo. Ele teve uma mini complicação, digamos assim, que foi um sangramento que continuou, que era coagulação até regular isso. Acho que foi as piores horas da minha vida", recordou Flávia.



'Fiquei muito emocionado'

Em recuperação no hospital, o apresentador revelou o que tinha acontecido com ele através de um vídeo publicado no Instagram, na última semana. "Agora é viver a vida plenamente, sem risco nenhum, acompanhando, continuando a acompanhar...", comentou o apresentador. "Quando a gente decidiu fazer o vídeo, a gente decidiu fazer para dividir, para compartilhar, para ter esse serviço social. E porque a gente se impressionou de como existem casos como esses", explicou Flávia.

Otaviano revela que se emocionou com o carinho que recebeu de amigos e fãs. "Eu fiquei muito emocionado, muito emocionado. Um vídeo que impactou milhares, milhares de pessoas. Quantos relatos de gente que viveu, gente que vive isso ou que mesmo não estando enquadrado nessas duas situações, diante do alerta que nós geramos, que eu gerei, fazendo check up e ecocardiogramas".

Tatuagem antiga e cicatriz

Durante a entrevista, Otaviano mostrou uma tatuagem antiga. "Eu tenho uma tatuagem aqui no meu corpo que copia uma bateria de um coração que depois tem a parada, que pra mim parece uma parada cardíaca, e depois tem a palavra fé", afirmou ele, que também exibiu a cicatriz da cirurgia. "Essa aqui é a porta da vida", ressaltou.