Alessandra Maestrini interpreta Sarah Leighton em ’O Som e a Sílaba’ - Divulgação / Disney +

Publicado 29/07/2024 13:45

Rio - Inspirada na obra teatral de Miguel Falabella, a série "O Som e a Sílaba" estreia dia 28 de agosto na plataforma de streaming Disney+. A produção é estrelada por Alessandra Maestrini, que dá vida à Sarah Leighton, uma jovem no espectro autista com uma habilidade musical extraordinária e que sonha um dia ser estrela de Ópera. Ela, no entanto, é tratada desde a infância como "diferente" e "esquisita".

John (Guilherme Magon), irmão de Sarah, consegue então agendar uma entrevista com a soprano Leonor Delise (Mirna Rubim), a quem jovem admira. Apesar de considerar a jovem uma amadora, Leonor aceita tê-la como sua aluna de canto lírico. A relação entre as duas começa de forma tensa, mas com o tempo melhora.

À medida que Sarah evolui em suas aulas de canto, em suas sessões de terapia e em sua vida amorosa, ela ganha confiança para traçar novos planos para sua vida. Enquanto Sarah precisará aprender a transformar seus silêncios em emoções, Leonor deverá descobrir uma forma de restaurar sua fé na humanidade e assim se reconciliar com sua filha.



Com direção geral de Miguel Falabella, a série ainda conta com Miá Mello, Maria Padilha, Juliana Didone, Iléa Ferraz, Julia Balducci, Artur Volpi, Maria Maya, Yara de Novaes e Stella Miranda no elenco.