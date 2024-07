A Caverna Encantada: Anna (Mel Summers) e o pai, Paulo (Elam Lima) - Divulgação / SBT

Rio - Tem novidade na telinha! A novela "A Caverna Encantada", escrita por Iris Abravanel e com direção-geral de Ricardo Mantoanelli, estreia no SBT, nesta segunda-feira (29), a partir das 20h45. A mulher de Silvio Santos comenta que a história, cheia de suspense, esperança, descobertas e diversão, não é só para o público infantil - e, sim, para toda a família.

"Diria que é uma novela para a família porque falamos muito com os pais também, os responsáveis pelas crianças. Podemos passar muitas informações para eles e situações do dia a dia que, talvez, eles não saibam lidar. Tenho muitos amigos que assistem com os filhos, então não podemos dizer que é infantil e nem infanto-juvenil. Acaba atingindo a família", afirma a autora.

A trama conta a história de Anna (Mel Summers), que vive com o pai, Paulo (Elam Lima), um médico missionário, no norte de Minas Gerais. Até que um dia, o profissional recebe um chamado para uma missão perigosa e deixa a filha num colégio interno Rosa dos Ventos, no interior de São Paulo. Ele promete retornar no aniversário da menina, mas não volta mais.

Protagonista da novela, Mel vibra com a personagem. "Estou amando fazer a Anna, porque ela tem muitos princípios. Ela é aventureira, apaixonada por animais. É uma menina muito boa. É uma oportunidade boa de interpretar ela. Estou muito grata aos meus pais, que me levaram para os testes, que estudaram o texto comigo. Também sou muito grata a equipe", diz a atriz mirim de 8 anos.

Intérprete da professora Pilar, Isabela Souza fará sua estreia na TV aberta no folhetim após fazer alguns trabalhos fora do país no Disney+. "Está sendo incrível trabalhar com crianças, nunca tinha tido essa experiência. Estou aprendendo, crescendo muito como artista", afirma. Outro estreante no SBT, Miguel Coelho, o professor Gabriel, futuro par romântico de Pilar, também celebra o momento profissional. "Nunca recebi tanto afeto em um trabalho como o com essas crianças. Está sendo incrível".

Fantoche 'muppet-style'

Um fantoche "muppet-style" ("estilo muppet", em tradução livre), boneco de pelúcia e boca de espuma manipulados por um ator, estará presente na novela: o Moleza, um bicho-preguiça. Personagem da 'mochila mágica' de Anna, o animal ganha vida e fala. Ele aconselhará a menina e a incentivará. "Ele vai entrar logo na primeira semana da novela", avisa Ricardo Mantoanelli.

Outra novidade é que, além do SBT, a novela será exibida também no +SBT, novo streaming da emissora, e no Disney+, fruto de uma parceria com o serviço de aplicativo da The Walt Disney Company. A produção será dividida em quatro temporadas de 55 episódios. Totalizando 220 episódios.

Inspirações

Iris Abravanel conta quais foram suas inspirações para este trabalho. "Me inspiro na vida real, na minha vida, no meu passado, na vida da minha família, dos meus amigos. A minha grande inspiração é a vida e o cotidiano. Muitas cenas que vocês vão assistir são da vida real, pego um pouquinho de cada coisa e dos livros que eu li.... É uma realização poder transformar em realidade aquilo que a gente imagina para nossas crianças, famílias e jovens. É uma satisfação poder trabalhar com novela. A gente tira daquele papel frio, escreve, e a interpretação de cada criança traz vida às cenas. É muito bom ver aquilo que você idealizou se concretizando. É realizador", destaca.

Uma curiosidade é que a autora colocou o nome de seus netos nos personagens: Manuela (Wallentina Bomfim), Nina (Juju Teófilo), Jane (Mari Yumi), André (Guilherme Tavares), Lucas (Bernardo Schroeder), Pedro (Lucca Almeida) e Benjamin (Bernardo Prado). Ela, no entanto, nega que essa seja uma homenagem aos familiares. "Coloquei o nome de todos os meus netos por causa da memória, para ficar mais fácil de memorizar cada um. Gostaria que fosse uma homenagem, mas não é", disse, aos risos.