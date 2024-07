Enfeitiçados é o novo filme de animação da Netflix - Divulgação / Netflix

Publicado 30/07/2024 13:30

Rio - A Netflix divulgou, nesta terça-feira (30), o teaser da animação 'Enfeitiçados'. Com previsão de estreia para o dia 22 de novembro, o longa, com direção de Vicky Jenson, mostra a jornada da cativante e obstinada Ellian, filha dos governantes de Lumbria, que inicia uma missão mágica para resgatar seus pais e o reino de um feitiço terrível, que os transforma em monstros.

"Para mim, a história (de Enfeitiçados) vai além das particularidades dessa dinâmica familiar. Ela conversa diretamente com crianças e pais sobre aquela sensação de estarmos afastados que geralmente temos enquanto crescemos, e os passos que precisamos dar em direção ao outro para superar isso juntos e sair do outro lado com uma compreensão melhor", afirma Vicky Jenson, diretora, ao Tudum.com.

O elenco de vozes na dublagem original, em inglês, conta com Rachel Zegler, Nicole Kidman, Javier Bardem, John Lithgow, Jenifer Lewis, Nathan Lane e Tituss Burgess.

Confira o teaser: