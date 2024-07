Iran Malfitano faz homenagem ao pai junto com a família na praia: ’Momento de conexão’ - Reprodução / Instagram

Publicado 30/07/2024 09:27 | Atualizado 30/07/2024 09:31

Rio - O ator Iran Malfitano se despediu do pai, Iran Malfitano Arantes, que morreu na última semana , com uma homenagem na praia da Curva da Jurema, em Vitória, no Espírito Santo. Ele se reuniu com a mãe, Cecilia Hermeto, e com as irmãs, Luiza e Thaiza, nesta segunda-feira (29), e compartilhou os registros nas redes sociais."Momento de conexão com nosso pai (marido e avô) amado que se foi, mas que continua cuidando de nós agora junto com nosso Senhor Jesus! Esse era o local que ele mais amava. Nós te amamos!", declarou o filho. Nas imagens, a família aparece abraçada com os pés no mar.