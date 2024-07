Eliezer surpreende o pai com carro de luxo - Reprodução de vídeo

Publicado 30/07/2024 07:36

Rio - Eliezer, de 34 anos, realizou o sonho do pai, Eduardo do Carmo, nesta segunda-feira (29). O ex-BBB surpreendeu o familiar e o presenteou com um carro de luxo, avaliado em cerca de R$ 400 mil. O influenciador digital, que é marido de Viih Tube, compartilhou o vídeo do momento especial no Instagram.

"Realizei o maior sonho da vida do meu pai. O aniversário dele é dia 11 de agosto, dia dos pais, e desde que teve o diagnóstico do câncer nos rins (em (2023), ele tem passado por um período muito difícil. Então acho que esse presente/supresa veio na hora certa", afirmou Eliezer.

"Meu pai chega todos os dias em casa e assiste vídeos desse carro, ninguém aguenta mais ouvir ele falando dele. E ele disse que não iria morrer sem ter um, pois Deus me deu a oportunidade de fazer isso por ele. Obrigado Deus. Te amo pai, obrigado por tudo que fez por mim. Essa conquista é nossa vencemos mais uma juntos", completou.

Viih Tube comentou a publicação. "O momento de vocês de mãos dadas. Sempre choro. Você é um pai incrível como seu pai é pra você amor!". Amigos de Eliezer o parabenizaram pela atitude. "Que lindo Eliezer. Muito emocionante! Parabéns por tudo sempre. Para você, para Viih e toda a família… Estou sempre por aqui como fã de vocês, comemorando cada realização e vitória", afirmou Fani Pacheco. "Emocionante demais!!! Parabéns amigo!", disse Gabi Martins. "Parabéns amigo! Você vale ouro", declarou Lucas Rangel.

