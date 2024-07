Ana Paula Arósio em rara aparição pública - Reprodução / X

Ana Paula Arósio em rara aparição públicaReprodução / X

Publicado 30/07/2024 10:02 | Atualizado 30/07/2024 14:01

Rio - Há quase 15 anos longe da TV, Ana Paula Arósio fez rara aparição pública, nesta segunda-feira (29), durante participação em uma campanha publicitária para uma rede de farmácias. A atriz de 49 anos, que vive uma rotina discreta na Inglaterra, foi vista com cabelos curtos, diferente dos cachos exibidos em diversos trabalhos na televisão.

A imagem da artista viralizou nas redes sociais, surpreendendo os internautas. "Meu sonho é desaparecer como a Ana Paula Arósio e, nas poucas vezes em que for vista, impressionar a todos por continuar linda", disse outra internauta."Já que Arósio apareceu aqui na timeline novamente, quero lembrá-los de um dos meus filmes nacionais favoritos", escreveu um fã no X, antigo Twitter, compartilhando uma montagem com cenas do filme "Como esquecer" (2010), protagonizado pela atriz.A atriz fez diversas participações em novelas da TV Globo, como "Éramos Seis" (1994), "Terra Nostra" (1999) e "Ciranda de Pedra" (2008), seu último folhetim. Um dos destaques da sua carreira foi a minissérie "Hilda Furacão" (1998), na qual viveu a protagonista.