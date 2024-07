Bianca Andrade mostra tatuagem igual da mãe e se declara: ’Minha maior inspiração’ - Reprodução / Instagram

Publicado 30/07/2024 12:36

Rio - A influenciadora digital Bianca Andrade, de 29 anos, utilizou as redes sociais, neste sábado (27), para fazer uma longa declaração a mãe, Mônica Andrade, e mostrou, em um dos registros, as tatuagens que as duas fizeram iguais.



"Carta aberta a minha maior inspiração na vida. Mônica (mamy), se me perguntassem o que eu fiz para conseguir transformar a minha história nessa vida que sempre me prometi, provavelmente eu diria: nasci da minha mãe. Filosoficamente soa lindo escrever isso, eu sei, mas não é da boca para fora", iniciou a empresária na legenda da publicação. Em uma das fotos, as duas mostram a mensagem gravada na pele: "Isso chama-se família". Bianca escolheu o antebraço esquerdo para a tatuagem, enquanto a mãe optou por fazer no pulso esquerdo.

Em sequência, a influenciadora contou sobre a relação de amizade e confiança entre mãe e filha. "[...] E se eu tivesse uma mãe que não fosse minha amiga, que não me ajudasse a me arrumar para dar o meu primeiro beijo, que não me acolhesse quando contei do meu primeiro beijo numa menina, que não me acompanhasse nas madrugadas da favela do Parque União quando eu era dançarina e que não segurasse minha mão enquanto amamentava meu filho, eu seria a mesma Bianca? Mais uma vez, é óbvio que eu não seria", continuou.



