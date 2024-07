Tony Bellotto e a mulher, Malu Mader - Rogério Fidalgo / Agnews

Publicado 31/07/2024 08:57 | Atualizado 31/07/2024 08:58

Rio - Tony Bellotto, de 64 anos, recebeu o carinho da mulher, Malu Mader, no lançamento de seu livro "Vento de Setembro", em Ipanema, na Zona Sul do Rio, na noite desta terça-feira (30). O músico, integrante da banda Titãs, ganhou um beijinho apaixonado da atriz, no ar como Aurora em "Renascer", e posou todo sorridente para algumas fotos com ela.

Além de Malu, outros famosos estiveram no local para prestigiar Tony, como: Cláudia Abreu, Erika Mader, Paulo Betti, Gisele Fraga, Deborah Evelyn, Guilherme Fontes e Betty Gofman.

O guitarrista iniciou na literatura em 1995 com "Bellini e a Esfinge". Ele ainda tem é autor de obras como "No buraco" (2010), "Machu Picchu" (2013), "Lô" (2018) e "Dom" (2020), entre outros, publicados.