Darlin Ferrattry, Bruno Gagliasso, Giovanna Ewbank e LexaReprodução / Instagram

Publicado 31/07/2024 08:20

Rio - Lexa, de 29 anos, se surpreendeu durante o "Surubaum", apresentado por Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, no canal Gioh, no YouTube, nesta terça-feira (30), com as revelações sexuais da mãe, Darlin Ferrattry, 46. A cantora também contou alguns detalhes da vida íntima.



"Eu tive uma vida antes [dos meus filhos nascerem]. Não troquei nada, filha. Fiz ali na praia, com todo mundo vendo, e só. Foi antes do teu pai", disse Darlin sobre a experiência vivida aos 17 anos.

"Que isso, mãe? É que a gente não espera da mãe. É a minha mãe, ela me pariu", disparou Lexa, enquanto se chocada com as histórias. Ao contrário da matriarca, a cantora falou que ainda não participou de uma suruba. "Eu acho que sentiria ciúmes".



Em seguida, Darlin voltou a surpreender ao contar sobre sua decisão de ter um filho, mesmo sem ter intimidade com o pai da criança. Na ocasião, ela engravidou da primogênita, Lexa, também aos 17. "Eu me sentia muito sozinha antigamente, queria me sentir mais completa, achei que tinha passado aquela vida de loucuras. Falei: 'cara, hoje vou fazer um filho'", relembrou.



"Aí numa sexta-feira, tinha acabado o trabalho, peguei um ônibus [para paquerar] [...] vou fazer esse babado acontecer. Eu dei muita sorte, quando eu entrei no ônibus o cobrador era um gato. [...] Sentei no último banco e fiquei paquerando ele, e ele paquerando [de volta]. Fui até o ponto final, não tinha mais ninguém [dentro do ônibus]. Ele falou: 'posso te conhecer?'. Falei: 'pode... bora fazer um neném?'. E ele: 'você é maluca?'. Eu fui determinada a ter um filho, não interessava de quem, porque eu queria ter [...] Fiquei com ele um tempinho, depois mandei correr", finalizou.

Durante o bate-papo com Bruno e Giovanna, Lexa revelou que o lugar mais inusitado que teve relações sexuais foi dentro do banheiro de um avião comercial. Ao ser questionada pela mãe se já havia feito sexo oral em uma mulher, ela negou a experiência. "É que eu acho que gosto muito [de homem]", refletiu a "Sapequinha".