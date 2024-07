Nadja Haddad - Reprodução/Instagram

Publicado 31/07/2024 08:22

Rio - Nadja Haddad revelou que o filho, José, de três meses, passou por uma cirurgia de emergência. Em um vídeo publicado nas redes sociais, a apresentadora e o marido, Danilo Joan, atualizaram o estado de saúde do bebê e falaram sobre os momentos desafiadores que passaram.

"A gente deu uma sumida, porque nos últimos dias a gente enfrentou momentos bem desafiadores com nosso José", disse a comunicadora. "Na madrugada de sexta-feira (26/7) para sábado (27/7), o José teve que fazer uma cirurgia de urgência...Foram momentos muito tensos. Por conta da demora [do neném] para conseguir fazer xixi, ele acabou tendo algumas convulsões. Mas a gente tá firme! Temos certeza que vamos sair daqui com o José nos nossos braços", declarou Danilo.

Nadja disse que José está se recuperando bem e agradeceu as mensagens de carinho que tem recebido. "A gente só tem a agradecer porque o José está respondendo muito bem, ele voltou a ser entubado. Ele está sedado, mas aos poucos as medicações estão sendo retiradas. A gente agradece muito a todo mundo que tem perguntado, por favor, continuem orando", finalizou.



Nos comentários, amigos do casal enviaram mensagens de apoio. "Vocês são vitoriosos! José já venceu, em nome de Jesus!", disse Michele Andrade. "Estamos torcendo por José. Vitorioso", afirmou Íris Stefanelli. "Orando sempre", ressaltou Camila Camargo.

José nasceu com prematuridade extrema, no fim de abril, e desde então está internado em uma UTI neonatal. No último dia 21, a apresentadora contou que o bebê havia deixado a incubadora e usou roupinha pela primeira vez . A artista deu à luz aos seis meses de gestação, aos gêmeos: José e Antonio. No Dia das Mães, a apresentadora revelou que perdeu um dos bebês, o Antonio.