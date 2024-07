Maya Massafera posa no Porto da Barra, em Salvador - Reprodução/Instagram

Publicado 31/07/2024 11:38

Rio - Maya Massafera, de 43 anos compartilhou um vídeo em seu Instagram, em que ela se desculpa com um amigo, que está passando calor, e precisou desligar o ar-condicionado do quarto. A influenciadora que realizou a cirurgia de transição de gênero esse ano conta que vem enfrentando dificuldades desde que perdeu peso, e que seu médico informou sobre a oscilação da temperatura no emagrecimento.



"Não estou aguentando de frio, porque estou com pouca gordura. Não estou falando nada de gordofobia, gordura esquenta o corpo. Não tem nada de mau nisso", falou Maya Massafera.

Ela ainda disse que a decisão de emagrecer não foi por estética. "Emagreci não foi por estética, emagreci porque queria perder meus músculos. Aí o médico me explicou que a gordura dá calor", disse. Ao longo do relato, Maya deixou claro que está satisfeita com seu corpo e mencionou outras mulheres que também partilham do mesmo sentimento.

Nesta segunda-feira (30), Maya Massafera compartilhou com seus seguidores uma sequência de fotos curtindo momentos de lazer no Porto da Barra, em Salvador, com um look grifado da marca francesa Louis Vuitton.