Virginia Fonseca mostra academia na nova mansão em Goiânia - Reprodução / Instagram

Virginia Fonseca mostra academia na nova mansão em GoiâniaReprodução / Instagram

Publicado 31/07/2024 12:38 | Atualizado 31/07/2024 13:02

Rio - Virginia Fonseca, de 25 anos, publicou nesta quarta-feira (31) um vídeo mostrando uma academia completa e cheia de aparelhos, na nova mansão, em Goiânia. A influenciadora e o cantor Zé Felipe de 26 anos se mudaram na última segunda-feira (29).

fotogaleria

"Não tinha mostrado muito a academia para vocês, porque estava arrumando aqui a televisão [que desce do teto] e estava meio bagunçada". A apresentadora do programa "Sabadou do SBT ainda explicou que irá começar a utilizar o espaço em breve, pois vários dos aparelhos ainda não foram instalados corretamente.