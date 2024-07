Maiara e Maraisa - Reprodução / Instagram

Maiara e Maraisa Reprodução / Instagram

Publicado 31/07/2024 11:53

Rio - Maiara e Maraisa quebraram o silêncio e explicaram a ausência no tributo à Marília Mendonça, que morreu em 2021, vítima de um acidente aéreo. Amigas da sertaneja, as cantoras disseram, em nota enviada ao DIA, nesta quarta-feira (31), que ainda 'tem uma ferida aberta' e por isso não conseguirão subir ao palco para homenagear a Rainha da Sofrência.

O evento acontecerá em outubro no Allianz Parque, em São Paulo, e reunirá vários artistas, como como Alok, Jão, Ludmilla, Luísa Sonza, Luiza Martins, Murilo Huff, Péricles, Xamã, Yasmin Santos e Zé Neto & Cristiano.

fotogaleria

"Tem muita gente questionando nossa ausência no 'This is Marília Mendonça'. Para quem não sabe, foi no Allianz que lançamos a tour Festa das Patroas, foi no Allianz que sonhamos subir as três no palco e seria no Allianz que iríamos realizar o projeto de nossas vidas. Somos fortes e conseguimos suportar muitas dores, mas esta ainda não nos sentimos capazes", disse a dupla.

"Perdão, ainda temos uma ferida aberta e estar neste palco, olhar para o lado e não ver a Marília é algo acima do suportável para nós, como seres humanos. Não temos dúvida que será um evento lindo e terá todo nosso apoio", concluiu.





"Muitas pessoas vão achar que a família está errada, mas estamos acostumados a tomar porrada de tudo quanto é lado. Não foram só Maiara e Maraisa que estavam confirmadas e desistiram. Hugo e Guilherme também estavam confirmados e foram travados pelo escritório", revelou. Irmão de Marília, João Gustavo deixou de seguir Maiara e Maraisa nas redes sociais e comentou a situação em entrevista ao programa "Fofocalizando" desta terça-feira (30). "É bem óbvio, né? Parei de seguir outros artistas que foram travados de participar. Nesse momento vemos quem é quem, quem está com a gente, quem abraça e quem quer fazer com que esse legado da Marília continue", afirmou."Muitas pessoas vão achar que a família está errada, mas estamos acostumados a tomar porrada de tudo quanto é lado. Não foram só Maiara e Maraisa que estavam confirmadas e desistiram. Hugo e Guilherme também estavam confirmados e foram travados pelo escritório", revelou.