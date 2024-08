Deborah Secco anuncia ’Bruna Surfistinha 2’ - Reprodução / Instagram

Publicado 31/07/2024 18:46

Rio - Deborah Secco anunciou nesta quarta-feira (31) em suas redes sociais que a sequência do filme "Bruna Surfistinha" (2011) está sendo preparada. O filme ainda não tem data de estreia definida.

"Não via a hora de contar para vocês que um dos personagens mais importantes da minha trajetória está de volta. É isso mesmo. Bruna Surfistinha está prestes a voltar para as telonas", escreveu Deborah em uma publicação."Eu, Marcus Baldini, TVZero e Imagem Filmes anunciamos, em primeira mão, a produção do longa-metragem 'Bruna Surfistinha 2', filme que em sua primeira versão levou mais de 2 milhões de brasileiros aos cinemas. Muito ansiosa!", completou a atriz na publicação.Nos comentários, os internautas foram à loucura com a notícia. "Esperei tanto por este momento! Amo", afirmou um fã. "Eu tô pronta! Só vem Bruninha", disse outro. "Foi isso que a gente pediu sim", falou mais um.