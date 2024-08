Rodrigo Bocardi aparece com barba durante o Bom dia SP - Reprodução

Rodrigo Bocardi aparece com barba durante o Bom dia SPReprodução

Publicado 01/08/2024 11:17

Rio - Depois de um período de férias, Rodrigo Bocardi voltou ao comando do "Bom Dia SP", da TV Globo, nesta quinta-feira (01), e apareceu com um novo visual. O apresentador adotou uma barba. Em um vídeo publicado no Instagram, o jornalista brincou sobre a transformação. "Funcionário novo".

fotogaleria

Os internautas, claro, opinaram sobre o visual de Bocardi. "Ficou muito bem de barba", disse uma admiradora do apresentador. "Ótimo retorno !! Ficou muito gato de barba, não tira", pediu outra. "Amei o novo visual, combinou muito essa barba grisalha. Um charme", disse outra.

Contudo, teve quem reprovasse a mudança. "É sempre bom mudar, mas prefiro rosto sem barba. A barba esconde a beleza,", opinou uma usuária da rede social. "A barba envelheceu ele", pontuou outra.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bom Dia SP (@bdsp.globo)