Luciana Gimenez faz homenagem de aniversário ao ex-marido, Marcelo de Carvalho - Reprodução / Instagram

Publicado 01/08/2024 10:39 | Atualizado 01/08/2024 10:43

Rio - A apresentadora Luciana Gimenez, de 54 anos, utilizou as redes sociais, nesta quarta-feira (1º), para homenagear o ex-marido, Marcelo de Carvalho. Mesmo de férias na Grécia , a comunicadora parabenizou o vice-presidente da RedeTV! pelo aniversário de 63 anos, resgatando fotos antigas dele com Lorenzo, 12, fruto do antigo casamento dos dois."Happy bday", escreveu a apresentadora nos stories do Instagram. Traduzindo para o português significa: "Feliz aniversário". No registro, o empresário segura o filho no colo quando ele ainda era bebê, durante um passeio na praia. Em seguida, Luciana compartilhou outra foto dos dois. "O melhor pai do mundo", elogiou.