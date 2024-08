Mariely Santos rebate acusações de ?copiar? Virginia Fonseca - Reprodução / Instagram

Publicado 01/08/2024 11:57

Rio - A influenciadora digital Mariely Santos utilizou as redes sociais, nesta quarta-feira (31), para rebater críticas que recebeu após compartilhar registros vestindo uma roupa com a mesma estampa usada por Virginia Fonseca e sua família. Alguns internautas acusaram a irmã de Mirella Santos de ter "copiado" a dona da Wepink.



"Gente, estou sofrendo 'hate' [ataques de ódio] porque eu usei um 'look' igual que Virginia usou. Mal sabe vocês que eu comprei esse vestido na Itália. Um pra mim, um pra Luna e um pra Melanie [sobrinhas], porque minha intenção era tirar uma foto de nós três. Aí que eu ia sofrer mais 'hate' ainda. O povo ia dizer com força que eu estava copiando", iniciou ela.