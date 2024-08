Na Itália, Wesley Safadão faz surpresa romântica para celebrar 8 anos de casamento e se declara - Reprodução / Instagram

Publicado 02/08/2024 08:03 | Atualizado 02/08/2024 08:16

Rio - Wesley Safadão, de 35 anos, surpreendeu a mulher, Thyane Dantas, 33, com um gesto romântico, nesta quinta-feira (1º), durante a viagem do casal pela Itália para celebrar quase uma década de casamento. Além disso, o cantor utilizou as redes sociais para se declarar a amada.



"Hoje completamos 8 anos de casados! Te amo para sempre, minha flor", escreveu Safadão nos stories do Instagram. "'Bora' aproveitar nosso dia", completou o cantor, ao compartilhar fotos do casal.