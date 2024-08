Luiz Villaça, Denise Fraga, Tony Ramos e Lidiane - Leo Franco/ Agnews

Luiz Villaça, Denise Fraga, Tony Ramos e Lidiane Leo Franco/ Agnews

Publicado 02/08/2024 08:36 | Atualizado 02/08/2024 08:49

Rio - Tony Ramos, de 75 anos, prestigiou o espetáculo 'Shakespeare Apaixonado', protagonizado por Rodrigo Simas, Carla Salle e Ana Lúcia Torre, no 033 Rooftop, em São Paulo, na noite desta quinta-feira (1). O ator, que passou por duas cirurgias na cabeça em maio, estava acompanhado da mulher, Lidiane, da atriz Denise Fraga e do cineasta e diretor Luiz Villaça.

fotogaleria

Outras celebridades como Vera Zimmermann, Julia Konrad, Julio Andrade, Gabi Daneluz também assistiram à peça, assim como os familiares dos protagonistas. Mãe de Rodrigo Simas, Ana Sang, e o ator Gabriel Leone, marido de Carla Salle, marcaram presença no local. A atriz, inclusive, ganhou um beijinho do amado depois de brilhar nos palcos.

Na produção, Rodrigo Simas interpreta um jovem, William Shakespeare, que após um bloqueio criativo, encontra na aristocrata Viola de Lesses (Carla Salle) inspiração. Por ser comprometida e também por não poder exercer o ofício de atriz, Lady Viola se veste em trajes masculinos para participar dos ensaios junto a Shakespeare. Já a atriz Ana Lúcia Torre dá vida à Rainha Elizabeth l. Inspirado no longa de 1999, vencedor do Oscar como melhor filme, o espetáculo fica em cartaz até o dia 22 de setembro, com sessões de quinta a domingo.