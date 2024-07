Juliette curte as férias em Fernando de Noronha - Reprodução do Instagram / Neuronha

Juliette curte as férias em Fernando de NoronhaReprodução do Instagram / Neuronha

Publicado 30/07/2024 14:02

Rio - Juliette segue curtindo as férias em Fernando de Noronha com o namorado, Kaique Cerveny. A cantora praticou stand up paddle em uma praia da região, nesta terça-feira (30), e compartilhou alguns registros da atividade com os mais de 30 milhões de seguidores no Instagram. Usando um cropped de manga comprida e a parte debaixo do biquíni, a campeã do "BBB 21" deu um show de boa forma.

fotogaleria

"Eita como surfa", brincou o surfista Gabriel Medina nos comentários da publicação. "Linda", afirrmou Fernanda Rodrigues. "Que gata", disse Gabi Luthai. Os fãs de Juliette também não economizaram nos elogios. "Um corpo é um corpo", afirmou um internauta. "Que abundância", opinou outro. "Maravilhosa é ela", declarou uma terceira pessoa.

Além de praticar a atividade, Juliette também renovou o bronzeado nas areias da ilha. Com um biquíni azul, ela exibiu o corpo escultural.

No último domingo, Juliette contou nas redes sociais que fez uma homenagem à irmã, Julienne , que faleceu em 2007 aos 17 anos em decorrência de um AVC causado por um aneurisma. Ela fez um passeio para observar as aves da ilha junto com o projeto social local 'Aves de Noronha' e batizou um pássaro com o nome da irmã e mostrou o certificado.

O pássaro escolhido é da espécie Juruviara-de-noronha, também conhecido como sebito-de-noronha. Em 2021, a ONG nomeou uma ave da mesma família com o nome de Juliette. Esta foi a primeira vez que a cantora conheceu o local.