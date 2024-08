Lançamento do livro de Boni reúne Fernanda Montenegro, Glória Menezes, Tony Ramos e outras estrelas

Rio - José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, mais conhecido como Boni, lançou o livro "O Lado B de Boni", uma autobiografia que traz os bastidores da TV, na Zona Sul do Rio, nesta terça-feira (6), e reuniu um time de estrelas. Fernanda Montenegro, de 94 anos, e Glória Menezes, de 89, marcaram presença no evento e posaram juntas para fotos, ao lado de Tarcísio Filho e Antonio Pitanga. Na ocasião, as veteranas receberam o carinho do ex-executivo da TV Globo.

Celebridades como Renato Aragão, Djavan, Angélica, Luciano Huck, Nívea Maria, Ana Furtado, Marcos Frota, Stepan Nercessian, Paulinho da Viola, Betty Gofman, Cláudia Alencar, Tony Ramos, Regina Duarte, Ana Furtado, Boninho, Beth Goulart, Victor Fasano e Maria Zilda Bethlem também estiveram no local.

Boni trabalhou da TV Globo durante 30 anos (1967-1997) e ocupou diversos cargos. Ele foi um dos responsáveis pela criação de vários programas, como o "Fantástico" (1973), o "Você Decide" (1992) e o seriado "Mulher" (1998). Entre 1998 e 2001, o profissional atuou como consultor da emissora.

