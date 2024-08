Famosos prestigiam estreia de 'Elvis - A Musical Revolution' em teatro de SP

Rio - Um verdadeiro time de famosos se reuniu no Teatro Santander, em São Paulo, na noite desta quarta-feira (7), para prestigiar a estreia do musical "Elvis - A Musical Revolution". Com direção de Miguel Falabella, o espetáculo é a biografia musical por trás do ícone intitulado como Rei do Rock.

Entre os convidados estrelados, estavam Claudia Raia, Reynaldo Gianecchini, Marcelo Serrado, Marisa Orth, Rodrigo Simas, Marcus Veras e muitos outros famosos.

No espetáculo, a narrativa entrelaça-se com figuras cruciais, como os pais de Elvis, Vernon e Gladys, o astuto Coronel Parker, e inspirações como Ann-Margret e Priscilla Presley, desvendando os segredos e as histórias pessoais que moldaram o homem por trás da lenda.

No musical, Leandro Lima dá vida a Elvis Presley, enquanto Luiz Fernando Guimarães viverá o empresário Coronel Tom Parker.

