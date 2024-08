Rapper Nelly tinha quatro comprimidos de ecstasy no carro - Reprodução / Instagram

Publicado 07/08/2024 19:02

Rio - O rapper Nelly, sucesso dos anos 2000, foi preso em Maryland Heights, no Missouri, nos Estados Unidos, na madrugada desta quarta-feira (7). O dono do hit "Hot In Herre" estaria em posse de drogas no momento em que foi abordado por agentes da polícia local em uma rodovia.

De acordo com o site TMZ, Cornell Haynes II, nome verdadeiro de Nelly, foi levado sob custódia às 4:45 da manhã. Segundo a Polícia Rodoviária do Estado do Missouri, o rapper foi preso depois que foi parado por agentes, que acharam quatro comprimidos de ecstasy com ele. O cantor ainda tinha um mandado aberto por falta de seguro.

Nelly foi autuado por porte ilegal de drogas e recebeu um mandado de prisão por falta de seguro do veículo. Segundo o site, o rapper já foi liberado.



Esta é a segunda vez que Nelly foi preso. Na primeira, em 2017, ele foi acusado de violentar uma mulher no ônibus de sua turnê. Na época, o rapper foi conduzido à delegacia de forma preventiva e o veículo passou por uma perícia. Por falta de evidências, ele foi solto no mesmo dia.