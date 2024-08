Amabylle Eiroa volta a alfinetar Graciele Lacerda - Reprodução Internet

Amabylle Eiroa volta a alfinetar Graciele Lacerda Reprodução Internet

Publicado 07/08/2024 17:55

Rio - A saga entre Amabylle Eiroa e Graciele Lacerda, nora e mulher de Zezé Di Camargo, respectivamente, ganhou mais um capítulo. Após as duas se enfrentarem judicialmente e surgirem na web algumas controvérsias sobre o caso, Amabylle voltou a alfinetar Graciele em seu perfil do Instagram.

Em uma conversa com seguidores, Graciele deu a entender que é a certa e que Amabylle é a errada na polêmica que envolve as duas, em que a mulher de Zezé teria criado um perfil falso para falar mal da família do sertanejo, incluindo a nora do cantor.

"Por aí a gente vê como é a pessoa e o coração dela. Avisaram pra gente muitas vezes, mas não acreditamos na época. Vivendo e aprendendo. Ah, se vocês soubessem, você não estaria vindo aqui falar isso. Mas acredito em Deus que vê tudo e ouve tudo. Fica com Deus", escreveu ela.

Amabylle, então, publicou o print da conversa e voltou a alfinetar a mulher de Zezé Di Camargo. "Mais uma vez apenas me defendendo… Agora, saiu do mérito processual e entrou no mérito de reputação? Você quer mesmo falar de reputação? Então, vamos lá", iniciou ela na publicação.