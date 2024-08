Nora de Zezé Di Camargo vence Graciele Lacerda: 'A justiça foi feita' - Foto: Reprodução

Publicado 06/08/2024 10:48

Amabylle Eiroa está em festa após conquistar uma vitória significativa nos tribunais contra Graciele Lacerda, noiva de Zezé Di Camargo, nesta segunda-feira (5). A esposa de Igor Camargo utilizou suas redes sociais para compartilhar a boa notícia com seus seguidores, além de desabafar sobre os desafios enfrentados ao longo do processo.

Em seu perfil no Instagram, a esposa de Igor Camargo celebrou a novidade. "Hoje, dia 05 de agosto de 2024, a tão esperada vitória no processo criminal que colocaram contra mim e contra o Igor chegou! A justiça foi feita!", iniciou ela em publicação sobre o caso.



A arquiteta continuou: "Há quase um ano, eu e Igor enfrentamos um processo repleto de mentiras e tentativas de camuflar a única verdade dos fatos do fake Priscila Dantas! Durante esse período, esperaram estrategicamente que eu recebesse uma medida cautelar e, então, iniciaram uma força tarefa através de comentários, postagens, stories e matérias televisivas mentirosas, sabendo que eu não teria a chance de me defender", revelou.



A influencer explicou que tentaram outros meios. "Meses antes desse caso se tornar público, o Igor tentou resolver internamente, mas após a tentativa de inversão de culpa e com indiretas quase que diárias na rede social se vitimizando, não tive outra alternativa de trazer isso a vocês! Foram quase doze meses de restrição à nossa liberdade de expressão, transformando cada dia em uma luta pela justiça", contou.



"Além das acusações infundadas, enfrentamos a dolorosa realidade de que, em vez de buscar a verdade que tanto dizia 'ter', 'mostrar' e 'provar' houve APENAS esforços para desviar a atenção dos erros cometidos", apontou. "Foi particularmente angustiante perceber a capacidade de uma pessoa de colocar um pai contra o próprio filho dentro de um processo criminal", confessou.

A nora de Zezé então fez uma revelação: "Até mentiram para o pai de que ele não estava processando o filho, em uma tentativa de encobrir seus erros e criar confusão. A situação foi marcada pela seguinte declaração: 'Enquanto houver uma chance de criar dúvida na cabeça das pessoas, assim será feito'. Durante esse processo, senti o gosto amargo da traição humana, onde os interesses financeiros falaram mais alto", recordou.



Por fim, a jovem lamentou pela suposta falsidade de pessoas do seu entorno. "Tive que lidar com bajuladores que fizeram campanha contra mim nos directs, incluindo amigos próximos e alguns familiares que são dependentes financeiros do casal. Porém, tudo o que afirmo, eu provo!", destacou.



Graciele Lacerda também se pronunciou brevemente sobre o assunto nas redes sociais, afirmando que vai "falar sobre fatos" depois da sentença. Ela também publicou um trecho da Bíblia: "Afinal de contas, 'conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará', João 8:32.". No entanto, o mesmo versículo foi destacado na legenda de Amabylle Eiroa.