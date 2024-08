Gusttavo Lima - Reprodução

Publicado 06/08/2024 21:51 | Atualizado 06/08/2024 22:14

Apesar do corpo escultural, as canelas de Gusttavo Lima chamaram a atenção da web após o cantor sertanejo exibir o corpo em uma sunga preta no seu perfil do Instagram, com a legenda: “Hoje aqui amanhã não se sabe...”, fazendo uma referência à música da banda LS Jack com um belo azul de mar e céu de fundo.

Mesmo assim, mais uma vez, as canelas foram alvo de críticas: “Rapaz gente fina ‘Começa pelas pernas’” comentou um internauta. Já outros, saíram em defesa do cantor: “Cara tá trincado, puro músculo e o povo criticando as canelas. Gente, canela fina é genética tb!!!” disse uma fã em defesa do cantor.



Em 2023, uma foto de Gusttavo viralizou na internet, sendo alvo de piadas e memes, também por causa da proporção das canelas. Na época, ele foi um dos assuntos mais comentados nas redes sociais.



Entre elogios e críticas, o cantor continua sendo o galã invejado por muitos, dando o que falar e arrancando suspiros: “Andressa pode gastar o cartão do homi q ele tá merecendo”. Outro fã ressaltou:



“O músculo do cara e longo, devido à altura, e o cara tá fibrado, ai vem uma pessoa que nem treina, tá acima do peso, pra falar que o cara tá com a perna fina, já ouviram falar de ilusão de ótica?”, afirmou, fazendo referência à musculatura bem trabalhada de Gusttavo Lima.