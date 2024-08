Luana Alonso foi expulsa da Vila Olímpica - Reprodução / Instagram

Publicado 06/08/2024 16:26

Luana Alonso (20), nadadora paraguaia, que teria sido retirada da Vila Olímpica devido a um comportamento considerado inadequado pela delegação de seu país, finalmente se pronunciou sobre a polêmica em Paris.

Ela nega ter sido expulsa ou retirada dos Jogos Olímpicos e diz que não vai fazer comunicado sobre o ocorrido, embora essa declaração já seja um pronunciamento, apesar de não oficial. Segundo a atleta, tudo não passa de uma mentira espalhada na internet, que não vai afetá-la.

"Só queria esclarecer que nunca me tiraram ou me expulsaram de qualquer lugar. Parem de difundir informação falsa. Não quero dar nenhum comunicado, mas não vou deixar que mentiras me afetem", disse ela nos stories do seu Instagram, ao voltar para casa, nos Estados Unidos.

A chefe da missão olímpica do Paraguai, Larissa Schaerer, teria solicitado a saída imediata de Luana Alonso da Vila Olímpica, após ela ter postado fotos nas redes sociais passeando na EuroDisney, sem permissão das autoridades esportivas. Segundo a delegação paraguaia, a atleta provocou um “ambiente inadequado” na concentração dos jogos.

Após a polêmica, o número de seguidores de Luana mais que triplicou nas redes, com mais de 700 mil fãs. Em Junho, ela havia comemorado 230 mil seguidores, quando se classificou para Paris-2024.