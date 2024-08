Luana Piovani e Pedro Scooby - Foto: Reprodução

Luana Piovani mais uma vez decidiu buscar justiça com as próprias mãos. A famosa resolveu atender ao pedido dos internautas brasileiros e ir atrás da jurada chinesa Qiurui Zho da ginástica artística que deu notas baixas para Rebeca Andrade nas Olimpíadas de Paris. A árbitra foi vista tirando uma foto com a medalha de atleta da China, Yaqin Zhou, o que gerou grande revolta nas redes sociais.



Durante a final da trave de equilíbrio, Rebeca Andrade recebeu notas que a deixaram fora do pódio, o que indignou os torcedores brasileiros. A situação piorou quando um vídeo mostrando uma das árbitras, Qiurui Zho, conversando com a ginasta Yaqin Zhou e posando com sua medalha começou a circular na internet, aumentando a suspeita de parcialidade no julgamento.



Os fãs, inconformados, pediram ajuda a Luana Piovani e Pedro Scooby para mobilizarem uma possível punição à jurada chinesa. Nesta segunda-feira (5), a artista, conhecida por não fugir de polêmicas, repostou as publicações dos admiradores e até convocou o ex-marido, que já teria conseguiu a suspensão de um árbitro no surfe por conduta similar.



"Quem souber o @ da querida, vamos mostrar uma coisinha bem brasileira para ela", escreveu a loira, incentivando seus seguidores a encontrarem o perfil da árbitra nas redes sociais. A atriz demonstrou acreditar que, assim como Scooby denunciou o juiz de surfe Ben Lowe e teria causado sua suspensão, eles podem conseguir uma resposta das autoridades responsáveis pelas Olimpíadas.



Para quem não acompanhou, o juiz de surfe Ben Lowe foi retirado do júri Olímpico pela ISA (Associação Internacional de Surfe), após denúncias feitas por Pedro Scooby. Isso porque circulou nas redes sociais uma foto onde o juiz australiano surgiu ao lado do atleta e conterrâneo Ethan Wing, possível rival de Gabriel Medina na semifinal da modalidade, proximidade que é proibida entre competidores e jurados.

Após o surfista conseguir a suspensão de Lowe por meio de pressão pública nas redes sociais, tudo indica que sua ex-mulher espera que a mesma estratégia funcione contra a árbitra da ginástica, na esperança de justiça para Rebeca Andrade e outros atletas que possam ter sido prejudicados.

Essa mulher chinesa de camisa branca, segurando a medalha de prata conquistada pela China, fotografando-a, é a árbitra chefe da prova de trave.



— Demétrio Vecchioli (@Olhar_Olimpico) August 5, 2024