Tentativa de Sheila Mello de dar um 'tchan' no corpo, termina na Justiça após bumbum entortar com aplicação de hidrogelFoto: Reprodução

Publicado 06/08/2024 08:27 | Atualizado 06/08/2024 08:39

A coluna Daniel Nascimento descobriu com exclusividade que Sheila Mello, a eterna Loira do [É o Tchan, está enfrentando uma batalha judicial contra um médico após um procedimento estético mal-sucedido. Segundo amigos da coluna, a dançarina teria se decepcionado com aplicação de hidrogel em suas nádegas que resultou em deformação e problemas de saúde!

Tudo começou em 2014, quando a famosa confiou no médico para levantar seu bumbum e optou pela aplicação de hidrogel nas nádegas. A artista pagou aproximadamente R$ 30 mil pelo procedimento, mas o resultado não foi como esperado. Porém, a famosa optou por aguardar, já que lhe foi passado que a substância seria absorvida pelo corpo em até 3 anos.

Apesar do que lhe foi prometido, passado o prazo, o corpo não absorveu o hidrogel. Na verdade, foi quando os efeitos negativos do procedimento estético começaram a aparecer. A bunda da artista teria apresentado deformidades na área em que o produto havia sido aplicado e seus glúteos “entortaram totalmente”.

Em 2019, a dançarina começou a sentir dores intensas e febre alta durante um trabalho em Fortaleza. De volta a São Paulo, foi internada no Hospital Albert Einstein com um grave quadro de infecção. Os médicos diagnosticaram celulite na coxa esquerda, causada pelo hidrogel não absorvido corretamente, o que exigiu uma cirurgia de drenagem urgente.

Os dilemas não pararam por aí! Em 2020, durante a pandemia, ela foi internada outras duas vezes devido a infecções relacionadas ao material de preenchimento. Após não obter o auxílio devido do médico que realizou a cirurgia, a famosa procurou saber sobre o assunto. Ela então descobriu que mulheres vieram a óbito por conta do referido produto.

Em contato com outros médicos, a loira soube que a substância foi aplicada em uma região do corpo não convencional e em quantidade acima do permitido pela Anvisa! Em cada nádega de Sheila, foram inseridos a quantidade de 150 ml do produto, quando o indicado há alguns anos seria de no máximo 50 ml em cada lado. Sheila então entrou na Justiça em 2021. A dançarina pediu quase R$ 2 milhões por danos morais, custos médicos e a perda temporária de sua capacidade de trabalho. O caso segue em segredo de Justiça.