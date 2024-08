Tiago Leifert sai em defesa de Paulo André nas Olimpíadas - Foto: Reprodução

Publicado 06/08/2024 18:02 | Atualizado 06/08/2024 18:51

O ex-apresentador Tiago Leifert saiu em defesa de Paulo André, após o ex-BBB ter sido vítima de críticas na internet, ao ter ficado em última posição nas eliminatórias dos 100m, nos Jogos Olímpicos de Paris-2024.

“Do P.A. [fazem] piada, para os outros é ‘parabéns, guerreiro’. Não, P.A. é um que está no ‘parabéns guerreiro’!”, destacou, lembrando da necessidade das pessoas terem mais consciência de suas ações: “mentalidade é de graça”, afirmou.

Leifert ressaltou que participar do BBB (2022) foi um sacrifício de PA em nome do esporte, um esforço que o atleta fez para conseguir dinheiro, com toda a falta de patrocínio. Ele lembrou, ainda, que o incentivo aos atletas não é apenas responsabilidade do Governo e que existem outras formas de fazer isso.

O jornalista também saiu em defesa do BBB, após culparem o reality pelo rendimento de PA ter ficado abaixo das expectativas.

“Eu vi até gente maldosa falando que ele tinha colocado a culpa no BBB. Muito pelo contrário. Vida de atleta no Brasil não é fácil. OP.A.optou por ir ao BBB. O BBB mudou a vida dele”, afirmou.

Paulo André, que sofreu uma lesão séria há cerca de 30 dias, se posicionou a favor do programa, que hoje lhe permite ter uma boa fonte de renda com publicidade: “Seria um lixo se não fosse grato ao BBB”, revelou PA após polêmicas.