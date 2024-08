Simone Biles (EUA), Rebeca Andrade e Jordan Chiles (EUA) - Foto: Ricardo Bufolin/COB

Simone Biles (EUA), Rebeca Andrade e Jordan Chiles (EUA) Foto: Ricardo Bufolin/COB

Publicado 06/08/2024 13:08

Simone Biles finalizou com louvor a sua participação nas Olimpíadas de 2024 na última segunda-feira (5) e se emocionou ao retornar à Vila Olímpica após as finais das individuais femininas no solo. Durante aparição no programa "Today in Paris", nesta terça-feira (6), a ginasta de 27 anos revelou ter sido tomada pela magnitude do momento.



No programa, a atleta abriu o jogo sobre o momento em que caiu em lágrimas devido à performance. "Ontem, quando voltamos para a Vila, olhei para Jordan [Chiles] e comecei a chorar. Ela estava tipo, 'Eu sabia que isso ia acontecer, só não sabia quando.' Eu estava tão cheia de emoção e finalmente liberei tudo isso", iniciou.

Para quem não acompanhou os Jogos Olímpicos, as americanas Biles e Jordan ficaram em segundo e terceiro lugar, respectivamente, na disputa pelo solo feminino. No pódio, elas surpreenderam a todos com uma atitude que ficará marcada na história: reverenciaram a campeã Rebeca Andrade, em um momento que até chamou atenção mundialmente.



Já as lágrimas da jovem eram de alegria, conforme a mesma detalhou. "Fiquei tão orgulhosa e feliz que a jornada acabou. É tão louco, aconteceu tão rápido. Minha terceira Olimpíada", declarou. Apesar da performance incrível na competição, Simone acredita que só vai compreender a dimensão de suas conquistas como a ginasta olímpica feminina mais condecorada dos Estados Unidos quando se aposentar.



Vale lembrar que a ginasta enfrentou um bloqueio mental durante as Olimpíadas de Tóquio, conhecido como twisties, que a fez perder a consciência espacial no ar e não participar da competição. Este fenômeno pode afetar qualquer atleta que dependa da habilidade de seu corpo saber a posição e o movimento sem ajuda visual, algo crucial na ginástica para aterrissar de modo seguro após os saltos.