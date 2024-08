Fábio Jr. e Cleo encantam ao recriar fotos antigas: 'Mudamos muito?' - Foto: Reprodução

Fábio Jr. começou o mês de agosto repleto de nostalgia! Na noite desta segunda-feira (5), o artista surpreendeu seus seguidores ao compartilhar um vídeo especial ao lado da filha, a atriz Cleo, em seu perfil nas redes sociais. Juntos, eles recriaram algumas fotos antigas, emocionando os fãs que acompanharam a dupla com o passar dos anos.



No vídeo, Fábio e Cleo aparecem folheando álbuns de fotos e observando registros antigos. Em seguida, eles decidem eternizar o momento em uma espécie de "antes e depois", refazendo as poses das fotos. A cantora, esbanjando simpatia e bom-humor, orientou o pai durante a recriação: "Você tem que fazer essa cara de lindo, rindo, e aí a gente congela. Um, dois, três e já", brincou a atriz.



Cleo compartilhou a experiência com seus seguidores na legenda do vídeo: "Hoje acordamos nostálgicos por aqui! Será que mudamos muito?", questionou. A publicação rapidamente chamou a atenção dos fãs e amigos: "Muito lindo isso! Beijos pro ceis", declarou o cantor Xororó. "Fofos", comentou a atriz Paula Burlamaqui. "O sorriso dela é igualzinho ao dele. Família bonita", disse um fã. "Que lindos vocês! Amei a ideia", declarou outro.



Além de Cleo, que é fruto de seu relacionamento com a atriz Gloria Pires, Fábio Jr. também é pai do cantor e ator Fiuk, Tainá Galvão, Krizia e Záion. Vale destacar que, neste ano de 2024 o cantor completou 70 anos de vida e 50 de carreira, algo que foi reforçado pela filha na legenda, enquanto destacava as memórias compartilhadas entre eles.