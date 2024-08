Lexa e Ricardo Vianna na festa de aniversário da funkeira no Rio - Marcelo Sá Barretto/ Agnews

Publicado 05/08/2024 19:48 | Atualizado 05/08/2024 19:49

Lexa, de 29 anos, foi bem direta ao revelar que tomaria uma medida drástica em seu relacionamento caso Ricardo Vianna, 31 anos, decidisse participar de um reality show. A cantora admitiu que terminaria a relação, que dura menos de um ano, se tivesse que lidar com essa possibilidade.



Ao ser questionada sobre sua reação se o noivo fosse convidado para participar de um reality show, Lexa foi taxativa: "Separaria (risos). Não tem condição. Separação na hora", afirmou durante entrevista ao talk show "Papo de Merda", do "Porta dos Fundos". "Ai, entrou no reality? Vai lá, um prazerzão te conhecer. Obrigada, viu? Não tem condição", brincou a famosa.



A postura da artista não é por acaso. Em 2023, ela viveu uma experiência traumática quando seu então marido, Mc Guimê, foi convidado para o Camarote do "Big Brother Brasil". O funkeiro acabou sendo expulso do reality por supostamente assediar a mexicana Dánia Mendez, que estava fazendo um intercâmbio no programa.



A polêmica quase resultou no fim do relacionamento entre Lexa e Guimê. O cantor teria dado em cima da atriz latina em rede nacional, mas o casal decidiu continuar junto por mais alguns meses, até setembro daquele ano, quando anunciaram o fim do casamento. "Tentamos, mas decidimos seguir caminhos diferentes. Em respeito aos fãs, estou me pronunciando, mas não quero mais falar sobre o assunto", escreveu Lexa na ocasião.