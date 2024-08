Após polêmica, Dandara Mariana parabeniza ouro de Rebeca Andrade - Foto: Reprodução

Para quem não acompanhou, quando Rebeca Andrade conquistou a prata em disputa acirrada com Simone Biles no individual geral, a artista parabenizou apenas a norte-americana em seus stories do Instagram. Assim, a web apontou treta com a ginasta brasileira, já que em 2021 ela deu 9.9 para a atriz na "Dança dos Famosos".



Porém, agora Dandara se pronunciou sobre os rumores. "Evitando ruídos de comunicação: Parabéns Rebeca Andrade, mais uma vez, parabéns! Somos ouro! Você é inspiração para muitos brasileiros! E minha admiração por você não é de hoje", garantiu a famosa, disparando elogios.

Além disso, a artista compartilhou uma publicação que fez ainda na época de sua participação no quadro do "Domingão". Na ocasião, ela compartilhou registros de Rebeca Andrade, Daiane dos Santos e Simone Biles e escreveu: "Minhas inspirações amanhã para o Super Dança". Ou seja, ela reforçou que realmente admira a ginasta brasileira há bastante tempo.



Vale destacar que a jovem se tornou a maior medalhista olímpica mulher do Brasil. Nas Olimpíadas Paris, Rebeca Andrade alcançou ouro no solo, prata no individual geral e salto e bronze na artística geral de equipe. Em Tóquio 2020, a ginasta ganhou o ouro no salto e a prata no individual geral.