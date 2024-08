Emily Garcia e Carlinhos Maia - Foto reprodução Internet

Publicado 05/08/2024 13:06

O Rancho do Maia, reality show criado por Carlinhos Maia, estreia neste domingo (4/8), prometendo agitar a internet. O programa, que confinará famosos e anônimos em uma fazenda em Maceió, Alagoas, contará com provas, festas e eliminações. No entanto, a ausência de uma das estrelas principais, Emily Garcia, chamou atenção dos fãs.



Diretamente de Orlando, a influencer explicou sua ausência. "Eu já havia falado há alguns meses aqui, mas não são todas as pessoas que têm acesso, né? Os Stories somem depois de 24 horas. Reforçando porque tem muita gente perguntando e vai começar agora. Estou aqui vibrando! Vou assistir todos. A internet está precisando disso, de rir e humor de verdade", iniciou.



Emily aproveitou para esclarecer que não há qualquer rixa entre ela e o youtuber. “Não tentem criar rivalidade, picuinha, porque não existe. É simplesmente isso! Em tudo que o Carlinhos coloca a mão é sucesso e ele é um gênio, sabe? É o maioral da internet quando se trata de entretenimento, humor e de fazer o pessoal dar risada”, completou.



Além de negar qualquer tipo de briga com o criador do reality, a famosa reforçou a amizade. “De forma alguma, a gente conversa e torce um pelo outro. As pessoas às vezes têm mania de rivalizar. Eu torço muito!” Emily finalizou explicando que sua ausência se deve a mudanças em sua vida, mas reforçou seu carinho e gratidão por Carlinhos.